Le nombre d'agressions de pompiers explose en Bourgogne-Franche-Comté

Les agressions de pompiers ont augmenté de 23% en France en 2017. C'est en Bourgogne Franche-Comté qu'elles ont le plus augmenté. C'est ce qui ressort d'une étude publiée en ce mois de décembre 2018.

Bourgogne-Franche-Comté, France

Jets d'objets, insultes, dégradations des véhicules... En 2017, 251 sapeurs-pompiers ont été victimes d'agressions pendant leurs interventions en Bourgogne Franche-Comté, contre 89 en 2016. C'est la région où ce type d'actes a le plus augmenté, selon une étude publiée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Les agressions ont augmenté de 182% en Bourgogne Franche-Comté, entre 2016 et 2017.

Dans le Doubs, 50 pompiers se sont fait agresser l'année dernière, contre 23 en 2016. Une augmentation qui est aussi en partie due au fait que les soldats du feu signalent de plus en plus de ce type de faits. Dans le Jura, une cinquantaine d'agressions se sont également déroulées l'année dernière selon Philippe Huguenet, président l'union départementale des sapeurs-pompiers du département.

Des agressions qui se déroulent aussi bien en ville qu'à la campagne

"L'une des nouveautés, ces dernières années, ce que ces agressions n'ont plus uniquement lieu en zone urbaine, dans des quartiers. Elles se déroulent partout" affirme David Guzzon, secrétaire général de la CGT chez les pompiers du Doubs. Ce dernier évoque plusieurs épisodes violents, qui se sont déroulés l'année dernière : les pompiers ont subi des tirs directs de feu d'artifice ou encore de mortiers.

En parallèle, la Bourgogne Franche-Comté est la région qui affiche le plus faible taux de plaintes relatives à ces agressions. Seul un quart des agressions déclarées (25%) par les sapeurs-pompiers se soldent par un dépôt de plainte, selon l'étude réalisée par l'Observatoire national de la délinquances et des réponses pénales.