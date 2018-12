Les pompiers de plus en plus exposés à la violence

Les pompiers sont de plus en plus exposés à la violence en France et l'Yonne n'est pas épargnée.

Auxerre, France

L'an dernier le nombre d'agressions déclarées par les sapeurs pompiers a augmenté de 23% en France, selon le ministère de l’intérieur.

25 actes de violences cette année dans l'Yonne

Dans l’Yonne, les secours n'échappent pas à ce phénomène. Cette année vingt cinq actes violents ont été recensés, la moitié a donné lieu a des plaintes.

On nous tape dessus - le colonel Coste

Le colonel Jérôme Coste dirige le centre départemental d'incendie et de secours : " on retrouve comme au plan national quelques actes pouvant être identifiés comme de la violence urbaine mais la grosse majorité des agressions arrivent lorsqu'on intervient au quotidien pour des secours à victimes avec des gens sous l’emprise d'alcool ou autre . Il y a des menaces de mort. Quand vous êtes sur un territoire rural et que vous connaissez en plus les victimes que vous allez secourir et qu'on menace votre femme ou vos enfants, c'est insupportable. Au delà de ces menaces verbales, il y a des coups qui peuvent être portés par des gens agressifs. Ils se retournent contre nous alors qu'on est venu les secourir et ils nous tapent dessus.

on nous tape dessus Copier

Apprendre à gérer la situation

Les pompiers vont désormais devoir apprendre à gérer ces situations souligne le colonel Coste : " il faut qu'on modifie nos process opérationnels et notamment la formation de nos sapeurs pompiers sur ce type de violence individuelle liée à des pathologies ou à des dérives de comportement. On s'interroge. Est-ce qu'on doit former au self-défense ? Ce n'est pas ce qu'on appris au départ quand on a fait du secourisme."