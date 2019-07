Les pompiers de Saint-Malo s’entraînent à désensabler des victimes avec une nouvelle méthode

Saint-Malo, France

Quand on se retrouve enterré sur une plage, on risque la mort par arrêt respiratoire à cause du poids du sable sur la poitrine, même si la tête reste à l'air libre. Désensabler quelqu'un dans l'urgence se révèle difficile voire impossible à main nue ou avec une pelle : le sable glisse, le trou se comble, la victime est prise au piège. Alors pour affronter ces accidents, les pompiers d'Ille-et-Vilaine se sont creusés la tête, et ont fini par inventer un nouvel outil, une lance à eau modifiée, pour injecter de l'eau sous pression dans le sable, près de la personne coincée, pour libérer ses voies respiratoires et favoriser l'extraction.

Le caporal-chef Dimitri Cahagnon explique la nouvelle méthode Copier

le caporal-chef Dimitri Cahagnon explique à ses collègues l'exercice de sauvetage © Radio France - Timour Ozturk

La technique n'est pas si simple. Il faut intervenir rapidement, placer un masque et un tubas sur le visage de la victime pour l'isoler de l'eau projetée, comprendre quelle est la position de son corps sous le sable, et la calmer parce que les risques augmentent avec la panique et l'hyperventilation.

Le résultat est là, en moins d'une minute, la "victime" du jour est sauvée. L'année dernière sur une plage de Dinard, les pompiers avaient mis une quinzaine de minute à extraire du sable un enfant, qui n'avait pas survécu.

Le trou rempli d'eau après l'exercice de sauvetage © Radio France - Timour Ozturk