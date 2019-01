Les pompiers de Savoie rendent hommage à Simon Cartannaz mort dans l'explosion de Paris

Entremont-le-Vieux, France

Paris est choqué après l'explosion d'une boulangerie qui a fait trois morts et une cinquantaine de blessés hier matin vers 9 heures dans le 9ème arrondissement. Dix personnes sont encore en urgence absolue. Le quartier a été soufflé par l'explosion. Douze immeubles sont évacués.

'Il était vraiment quelqu'un sur qui on peut compter." - Le colonel Clavaud du SDIS de Savoie

Parmi les victimes, le pompier Simon Cartannaz, Savoyard de 28 ans. Il était sapeur pompier volontaire au centre de secours d'Entremont-le- Vieux, son village, ses racines. Au micro de France Bleu Pays de Savoie, le colonel Clavaud qui dirige le service d'incendie et de secours de Savoie, salue "un jeune exemplaire, très engagé localement. C'est une famille de sapeurs-pompiers volontaires très implantée. Simon Cartannaz était vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, très actif dans la formation des autres, qui avait un vrai sens humain, de solidarité. On a tous une pensée pour ses camarades, pour sa famille."

Pompier de Paris depuis plus de cinq ans

Le Savoyard, caporal-chef, a rejoint le 6 août 2013 la caserne de Château d'Eau dans le 10ème arrondissement de Paris. Simon Cartannaz est né à Chambéry le 29 juillet 1990. En 2016, il est décoré d’une médaille pour acte de courage et de dévouement (ACD) échelon bronze et d’une médaille de la Sécurité Intérieure (MSI), échelon bronze.

Son collègue de caserne, Nathanaël Josselin, sapeur de première classe, allait fêter ses 28 ans le 17 février prochain. Il était originaire de l'Yonne, père d'un petit garçon de trois ans.