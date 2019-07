Les pompiers de Toulouse vont bientôt expérimenter les caméras piétons

Toulouse, France

Dès la rentrée de septembre les pompiers de Toulouse pourront utiliser des caméras piétons pour lutter contre l'augmentation des agressions. Un décret a été publié au Journal Officiel le 17 juillet dernier. C'est dans le cadre d'une expérimentation prévue jusqu'en 2022 qui se fait à Paris, Marseille et 10 départements dont la Haute-Garonne.

Cinq caméras seront mises à disposition dans chacun des deux centres de secours de Toulouse (Toulouse-Lougnon et Toulouse-Vion). François Chauvet est le directeur du SDIS de Haute-Garonne : "Lorsqu'on enclenche la caméra piéton, on l'annonce. Les retours font état d'un apaisement de la situation et ça permettra aussi de montrer à l'agresseur qu'il n'y a pas d'impunité."

Les pompiers de Haute-Garonne assurent qu'il ne s'agit que d'un dispositif de prévention et de dissuasion. D'après le SDIS 31, l'année dernière les pompiers ont été victimes d'une quarantaine d'agressions contre une vingtaine en 2017. Début 2018, la fédération nationale des sapeurs-pompiers avait lancé une campagne de sensibilisation à ce sujet avec le hashtag #touchepasamonpompier.