Les pompiers de Vaucluse portent plainte après un canular

La mauvaise blague de samedi soir n'a pas été du goût des pompiers de Vaucluse. Ils ont porté plainte après avoir été mobilisés sur un accident de la route imaginaire.

Samedi soir, vers 22 heures, une personnes les a appelés : elle affirmait que son ami et une autre personne étaient victimes d'un grave accident de la route en bordure de l'Ouvèze. Des pompiers, des gendarmes, des policiers, un hélicoptère ont été réquisitionnés. Ils n'ont trouvé ni victime, ni accident.

" Le doute bénéficie toujours à la victime, et heureusement pour elle" - Philippe Chaussinand, des pompiers de Vaucluse

ils sont partis sur le terrain, même s'ils avaient des doutes, et ça coûte cher, précise le lieutenant-colonel Philippe Chaussinand des pompiers de Vaucluse : "On fait travailler des sapeurs-pompiers volontaires, qui ont quitté leur travail, pour un canular ! Et quand nos sapeurs-pompiers sont sur un canular et pas sur une vraie intervention, ils ne peuvent pas sauver des vies !"