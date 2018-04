Chaque jour, les sapeurs pompiers des Bouches du Rhône reçoivent près de 1500 appels. Certains n'ont rien d'urgent et surchargent les services de secours. Le slogan de la dernière campagne des pompiers : Priorité aux vraies urgences.

Bouches-du-Rhône, France

Au centre des traitements des appels des pompiers des Bouches du Rhône, les sonneries du téléphone font entendre un ronronnement à la fois familier et régulier. Les appels sur le 18 et le 112 arrivent dans cette salle pour tout le département, à l'exception de la ville de Marseille où les marins-pompiers sont chargés des secours.

Souvent un opérateur prononce le traditionnel "les pompiers, j'écoute..." dans le vide. Un coup de fil vers le numéro 112 composé par erreur à cause du smartphone laissé dans la poche du pantalon. "Ça fait beaucoup de déchets au milieu de les appels de la journée, explique Jérôme Nicolas, superviseur des opérateurs. Et puis il y a les demandes de secours pour des bobos. Même pour un ongle retourné, on doit faire partir les pompiers".

Une communication sur les réseaux sociaux

Au total, sur 1500 appels quotidiens, les sapeurs pompiers des Bouches du Rhône n'interviennent que 400 fois. Le centre de traitement des appels doit donc prendre du temps pour gérer le reste. Pour un feu de végétation au bord d'une route, les secours reçoivent souvent une centaine de coups de fil.

L'autre jour, on a mis 3 heures pour sortir un chat coincé entre deux bâtiments à Miramas" - Jérôme Nicolas, superviseur au Centre de Traitement des appels des sapeurs pompiers des Bouches-du-Rhône.

Voila pourquoi les pompiers lancent une nouvelle campagne de sensibilisation à destination des habitants du département, notamment sur les réseaux sociaux. Quatre affiches sont actuellement diffusées avec un slogan : "Priorité aux vraies urgences". Des photos montrent les secours en action sur un feu de forêt, ou lors d'un accident de la route. L'une des affiches rappelle aussi le sens latin du mot urgent (urgens) : "adjectif masculin qui ne souffre d'aucun retard".

Les collégiens sensibilisés

Le danger est de voir les pompiers tarder à secourir des personnes en danger alors qu'ils se déplacent pour un nid de guêpes ou un chat sur un arbre. "L'autre jour, on a mis 3 heures pour sortir un chat coincé entre deux bâtiments à Miramas", explique Jérôme Nicolas. Les pompiers des Bouches-du-Rhône espèrent donc faire changer les mentalités de certains habitants. "Cela prendra du temps" reconnait un officier qui rappelle que depuis les attentats, les 25 000 élèves de 4ème du département sont formés aux gestes qui sauvent. L'occasion aussi de faire passer le message.

Les pompiers des Bouches-du-Rhône communiquent sur les réseaux sociaux sur les "vraies urgences". - Pompiers des Bouches-du-Rhône