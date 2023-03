Les pompiers des Vosges luttent contre un violent incendie à Sainte-Marguerite

Les pompiers ont déjà pu sauver des flammes deux bâtiments, abritant des veaux et des vaches (photo d'illustration)

Un violent incendie est toujours en cours à Sainte-Marguerite dans les Vosges ce dimanche 19 mars. Depuis 3h du matin, les pompiers sont mobilisés et tentent d'éteindre le feu qui ravage une maison et un bâtiment agricole, rue de la Fave. Pour l'instant, la trentaine de sapeurs-pompiers mobilisée a pu sauver des flammes deux bâtiments abritant des veaux et des vaches.