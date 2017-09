Les pompiers du Finistère font le bilan des plages surveillées : aucune noyade

Beaucoup d'interventions, mais surtout de la bobologie. Aucune noyade, des volontaires qui répondent toujours présent : les pompiers du Finistère n'ont pas eu de grosse surprise cet été, sauf quand... la brume de mer s'invite à la plage !

Pour eux, la saison est finie. Ils raccrochent leur paddle et rangent leurs palmes. Les sapeurs pompiers, sur les plages, ne font pas que bronzer ! Du 1er juillet au 1er septembre, chaque année, de nombreux volontaires, souvent jeunes, passent les 2 mois d'été à surveiller les baigneurs et les vacanciers. Drapeau vert, jaune ou rouge, ils doivent aussi informer et conseiller les usagers de la plage.

2762 interventions, mais rien de (très) grave

Pour cette mission, les sapeurs pompiers du Finistère recrutent généralement des saisonniers volontaires. Ils dressaient justement ce vendredi le bilan de leur action sur les plages du département. 32 plages, sur 19 communes. Ils ont effectués 2762 interventions : de la plus simple bobologie au sauvetage d'un nageur en difficulté.

Des baïnes en Pays Bigouden

Bilan.. et c'est le plus important, aucune noyade n'est à déplorer dans les zones surveillées. " On est satisfait, et les communes nous font toutes de bons retours sur l'action des sapeurs pompiers sur les plages. C'est une mission que l'on doit mener à bien " explique le lieutenant Eric Le Brun, en rappelant qu'il y a tout de même des responsabilités importantes sur les épaules de ces jeunes sauveteurs. " Cette année, on a eu des phénomènes un peu nouveaux, comme des baïnes en pays Bigouden. Ce sont des pièges du courant, il faut être vigilant, certains nageurs ne pouvaient pas revenir au bord ".

Deux des 4 sauveteurs concarnois © Radio France - Benjamin Bourgine

En été, la brume aussi !

Parmi les jeunes sauveteurs volontaires, Benoit Le Guillou a 23 ans. Il termine sa 5e saison à Concarneau. Cet étudiant était le chef de poste à la plage des Sables Blancs, et cette année... une première... il a dû sortir des baigneurs de l'eau et dresser le drapeau rouge en raison de la brume de mer. " Elle nous a pris de court, elle est venu du large, on avait une visibilité de 50m environ, c'était trop peu pour bien voir les baigneurs. Heureusement, c'est rare. "

Quand la brume de mer oblige les sauveteurs à sortir les nageurs de l'eau, explications de Benoit le Guillou Copier

Autre point noir : des incursions fréquentes d'engins nautiques divers et variés dans la zone de baignade de la plage de Kerfany, dans l'embouchure de l'Aven et du Belon. A cet endroit, il y a visiblement un problème de signalétique ou de définition de la zone de baignade. Les pompiers promettent de travailler sur ce sujet avec la mairie pour la saison 2018