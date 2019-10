Les pompiers du Finistère ne veulent pas de rassemblement devant les centres de secours

Quimper, France

Dans un communiqué, le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) du Finistère indique qu'il ne veut pas de manifestation devant ses centres. Sur les réseaux sociaux, des citoyens appellent à des rassemblements en soutien aux pompiers qui ont été repoussés par les forces de l'ordre à Paris.

Le SDIS rappelle le caractère dangereux de ces initiatives devant nos casernes

"Suite au mouvement de grève nationale et à la manifestation du 15 octobre dernier à Paris, des appels de soutien aux sapeurs-pompiers sont lancés sur les réseaux sociaux, invitant la population à se rassembler devant certains centres d’incendie et de secours du Finistère, écrit le SDIS sur Facebook. La direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) rappelle le caractère dangereux de ces initiatives devant nos casernes, à la fois pour la sécurité des manifestants et celle de nos intervenants, ainsi que pour la bonne gestion de nos interventions. Nos centres d’incendie et de secours sont des structures opérationnelles, non ouvertes au public."