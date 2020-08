Les pompiers du Gard noient un incendie de broussailles à Bouillargues

Six hectares parcourus dont trois dévorés par les flammes ce samedi 8 août : plus d'une cinquantaine de pompiers se sont déplaces à Bouillargues (Gard), chemin de Pissevin pour éteindre un feu de broussailles. Les bombardiers d'eau ont noyé les flammes.

