Les pompiers du Gard renforcent leur dispositif en prévision de l'épisode cévenol de ce week-end. Environ 80 pompiers supplémentaires seront mobilisés par rapport à une journée normale. Dans le détail : deux groupes de sauveteurs en eaux-vives, comprenant 12 pompiers chacun, sont pré-positionnés à Saint-Hippolyte-du-Fort et Alès. Par ailleurs, les effectifs des centres de secours du groupement Aigoual-Cévennes sont renforcés avec quatre pompiers supplémentaires dans chaque caserne, ce qui représente au total une cinquantaine de personnels de plus.

Les pluies débutent ce vendredi soir avant de s'intensifier dans la nuit et jusqu'à l'après-midi de ce samedi. Les précipitations s'évacueront ensuite en direction de la région PACA. Les cumuls de pluie pourront atteindre 250 à 300 mm sur les reliefs, entre 100 et 150 mm sur le piémont cévenol et entre 50 et 70 mm sur les plaines gardoises. Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange pluies et inondations à partir de ce vendredi soir 20h.