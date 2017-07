Les pompiers du Grand Est luttent contre les flammes dans le sud de la France

Les sapeurs-pompiers luttent contre les feux dans le sud de la France et en Corse. Depuis lundi matin, des pompiers du Grand Est sont mobilisés pour leur prêter main forte. De nouveaux pompiers lorrains font partie d'une troisième colonne qui prend la direction du Sud.

Depuis lundi matin, les pompiers du Grand Est viennent en aide à leurs collègues de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour lutter contre les nombreux incendies du secteur. Leur mission doit durer cinq jours. Lundi, les pompiers lorrains étaient à Carros au dessus de Nice et mardi ils se sont rendus dans le secteur d'Artigues et de Bormes-les-Mimosas, à l'Est d'Aix-en-Provence, pour éteindre une zone de 300 hectares. Une trentaine de pompiers sont partis de Moselle et avec leurs collègues de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Nièvre ils forment une colonne de 22 véhicules et de 70 hommes.

De nouveaux pompiers des Vosges et de Meurthe-et-Moselle partent ce mercredi soir de Pont-à-Mousson. Et pas moins de 30 pompiers de Moselle partent jeudi matin pour assurer la relève. Ils prendront le relais à partir de vendredi. Au total, trois colonnes de pompiers du Grand Est sont mobilisées pour venir en aide à leurs collègues du Sud.

"On est à 100% en permanence"

Olivier Martet, du service d'incendie et de secours de Meurthe et Moselle, commande la 2ème colonne de renfort feu de forêt de la zone Est. Depuis lundi, son équipe, composée de 69 hommes et trois femmes, n'a dormi que quelques heures.