Les pompiers du GRIMP en intervention à Arphy pour récupérer un randonneur

Ce jeudi en début d'après-midi, un homme qui randonnait à proximité des cascades d'Orgon sur la commune d'Arphy, située au nord du Vigan, s'est perdu et blessé dans un endroit difficile d'accès. Les secours se sont rendus sur place avec une équipe du GRIMP (groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et un hélicoptère de la gendarmerie nationale pour procéder à son hélitreuillage.