Les pompiers du GRIMP s’entraînent à Villeneuve-sur-Yonne : le scénario, un ouvrier en hauteur la jambe cassée

Villeneuve-sur-Yonne, France

Leurs interventions sont rares et toujours impressionnantes. Parfois dans des situations inattendues. Dans le cadre de cet exercice, c'est probablement à cause de la fiente de pigeon sur l'échafaudage qu'un ouvrier a glissé, raconte à un agent de la ville, le lieutenant Gilles Preux : "votre ouvrier était en train de descendre d'un niveau. Il a glissé sur l'échelle et il aurait apparemment _une fracture de la jambe_. On ne sait pas s'il y a une perte de connaissance mais par contre c'est sûr qu'il a une fracture."

La victime ne peut pas être descendue via l'échafaudage

Le chef de groupe demande l'envoi d'un VSAV (véhicule de secours et d'assistance à victime) dans un premier temps. Quelques minutes plus tard, le CODIS confirme l'envoi de l'équipe GRIMP. La victime, à une hauteur de dix-hui mètres, ne peut pas être descendue par les échelles de l'échafaudage.

Un temps de préparation est nécessaire afin d'assurer une procédure de secours sans danger © Radio France - Renaud Candelier

Un travail préparatoire à l'intervention

C'est ce côté exceptionnel des interventions qui plaît à Jerôme Justin, pompier à Sens : "cela peut être des personnes coincées dans un trou d'une profondeur de trois ou quatre mètres ou qui peuvent être en hauteur. Donc il y a des questions de sécurité qui entrent en jeu. Il faut bien calculer les risques avant de se mettre dans le vide et d'intervenir."

Deux pompiers sont nécessaires au sol pour assurer le bon déroulement de l'opération de secours à victime © Radio France - Renaud Candelier

Dans l'équipe les rôles sont répartis

Avant de monter dans l'échafaudage, le responsable de l'équipe répartit les rôles : "déjà, attention, c'est très glissant et sale. Ensuite, mise en place de la victime dans la civière, c'est pour toi Benjamin. Aurélie, mis en place de la poulie partie haute. Vous (deux), vous restez faîtes traction descente. Je suis en haut, on peut parler à la voix, je ne suis pas loin."

De plus en plus d'interventions pour des personnes obèses

L'objectif est de faire descendre la victime en rappel, allongée dans une civière, comme cela se fait désormais au domicile de certaines personnes raconte le lieutenant Preux : "on est de plus en plus sollicité pour l'évacuation de personnes obèses. Parfois ce n'est qu'au premier étage. On pourrait mettre la personne dans un brancard, la mettre plus ou moins à la verticale et la descendre - en ascenseur- mais quand le médecin nous demande de garder la victime à l'horizontale, alors l'évacuation qui vient souvent, c'est de passer par la fenêtre ou le balcon et de sortir la victime par l'extérieur."

Une heure et demi après l'alerte des secours, la victime est amenée au sol et prise en charge dans une ambulance © Radio France - Renaud Candelier

Les pompiers du GRIMP amenés à monter en haut d'éoliennes

Ici l'exercice est réussi. Un bon entrainement pour des situations où il faut parfois aller dix fois plus haut explique l'adjudant Frédéric Vincent, du centre de secours d'Avallon : _"_quand je entré au GRIMP, les éoliennes n'existaient pas. On est amené à intervenir sur ces sites-là maintenant. Dans les éoliennes, il y a des équipes de maintenance qui travaillent au niveau des rotors, tout en haut. Et il se peut qu'un technicien se blesse ou fasse un malaise."

Le GRIMP de l'Yonne compte une quarantaine de pompiers répartis entre Auxerre, Sens, Joigny, Avallon et Tonnerre Ils effectuent entre quinze et vingt interventions par an.