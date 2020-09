Les pompiers du Nord demanderont 500 euros pour chaque appel malveillant

Les pompiers du Nord en ont assez de recevoir des appels malveillants au 18 : insultes, questions farfelues, fausses alertes, alors qu'il y a de vraies urgences à traiter. Le Service départemental d'incendie et de secours a donc décidé qu'il déposerait plainte à chaque fois.

Allô les pompiers ? C'est pour une livraison de pizzas ! Voilà le genre de mauvaises blagues que les pompiers du Nord reçoivent parfois au 18. Or, c'est un numéro d'appel d'urgence, et les coups de fil malveillants font perdre du temps à la quinzaine d'opérateurs qui décrochent 24 heures sur 24 dans le département, depuis deux centres de traitement, à Villeneuve d'Ascq et au Quesnoy.

Plainte systématique

Le Service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS 59) a annoncé hier qu'il ne tolérerait plus aucun de ces appels malveillants : il portera systématiquement plainte, et demandera 500 euros de dommages intérêts.

Un appel aux pompiers pour remplir sa piscine

Le chef du CODIS 59, le capitaine Nathan Renaud raconte : "ce sont plusieurs appels par jour. Sur des périodes de nuit, nous pouvons avoir des personnes qui appellent des dizaines de fois. Ça peut être pour nous insulter, ça peut être une blague de mauvais goût, ou encore des appels très saugrenus. J'ai l'exemple d'une personne qui voulait qu'on aille lui remplir sa piscine".

C'est usant et dur psychologiquement

Mais ces appels ne sont pas sans conséquence : "c'est un opérateur mobilisé pendant parfois une minute, pour une raison qui n'est pas valable. C'est usant et dur psychologiquement. Je n'arrive pas à comprendre ces abus, qui peuvent être au détriment d'autres appels qui relèvent vraiment de l'urgence".