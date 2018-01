Miramas, France

Cette nuit de la Saint Sylvestre, les pompiers du SDIS 13 sont appelés pour diverses interventions : 475 au total ! Ce 31 décembre, les pompiers sont aussi appelés sur 19 incendies volontaires exclusivement à Miramas dans le quartier de la Maille. Pendant l'une de ses interventions, peu après minuit, l'un de leur camion a été la cible de jets de pierre. L'une des vitres arrière est cassée. Heureusement il n'y a pas eu de blessés. Le SDIS 13 a tout de même porté plainte, comme désormais pour tout acte d'agression subie lors d'intervention, pour ne pas banaliser ces actes.

Le SDIS ne veut pas banaliser ces actes de violence

Le Colonel Grégory Allionne, directeur départemental des pompiers des Bouches du Rhône :"Vous avez un service publique qui est là pour protéger les gens, c'est ceux qui se font agressés. Il y en a assez. Il faut en appeler aux médias et à la population. Un jour nos sapeurs pompiers ne pourront plus pénétrer dans certains quartiers parce que dans certains quartiers, on se fait agresser régulièrement."

Le Colonel Grégory Allionne, directeur départementale des pompiers des Bouches du Rhône Copier

Des violences "gratuites et intolérables" affirme la présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône. Martine Vassal réclame le rétablissement des peines planchers pour les auteurs de ces violences.