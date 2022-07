Les pompiers du Territoire de Belfort toujours mobilisés en Gironde

"Il y a des fois des flammes de 15-20 mètres qui arrivent sur nous et qu'il faut essayer d'arrêter." Éric Chevillard et ses hommes sont mobilisés depuis samedi dernier pour lutter contre l'incendie de Landiras, en Gironde. C'est la première fois que le lieutenant des pompiers du Territoire de Belfort intervient sur un feu d'une telle ampleur. "Il y a du monde partout, des pompiers de tous les départements de France, c'est assez impressionnant", décrit-il. Pour l'instant le feu a cessé de progresser avec la chute des températures mais il est encore loin d'être maîtrisé.

Plus de 20 000 hectares de forêt ont brûlé en Gironde depuis une semaine.

Avec son équipe, il s'occupent majoritairement des feux sur les pistes et sur les routes, en essayant des les arrêter ou au moins de les ralentir. Leur autre mission est la défense de points sensibles, à savoir les maisons sur le trajet des flammes, pour empêcher qu'elles soient brûlées.

Entre 14 et 15 heures de travail par jour

Malgré des conditions dantesques et une énorme quantité de travail à fournir, l'état d'esprit des troupes va bien selon Éric Chevillard : "Le moral est très bon. La forme physique est bien. On a un petit manque de sommeil parce qu'on travaille entre 14 et 15 heures par jour mais le moral est très bon."

à lire aussi EN IMAGES - Incendies en Gironde : retour sur une semaine de combat acharné contre les flammes

D'autant plus que les combattants du feu ont reçu un formidable accueil de la part de la population. "Les gens sur place sont formidables, raconte-t-il. On reçoit beaucoup d'applaudissements, beaucoup de dons de nourriture. Quand on est sur les lieux des interventions, on a des gens qui sont à côté qui nous amènent de l'eau."

Éric Chevillard et son équipe devraient rester stationnés en Gironde jusqu'à vendredi, avant d'être relevés par d'autre pompiers de la région.