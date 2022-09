Les pompiers du Var portent plainte après le piratage de leur compte Facebook

Ne soyez pas étonné si sur la page Facebook des pompiers du Var vous tombez sur des publications pour le moins inattendues. Le compte du SDIS 83 a été piraté ce mardi au petit matin. Depuis, d'étranges publications sont postées sur différents sujets très variés comme : un séisme au Mexique, des émissions de télévision, l'Olympique de Marseille, des faits divers, les funérailles d'Elizabeth II... Elles se constituent d'une photo et d'un texte de quelques lignes, exemple : "L’amour est dans le pré (spoiler) : « J’y suis pas dans le trou là ! », cette scène choc avec Guillaume conservée au montage, Margot et Noémie surprennent M6. Détails dans les commentaires."

Certaines publications sont accompagnées d'un lien vers le site "ITC DNA", qui écrit des articles sur des programmes télévisés et plus globalement le monde de la télévision.

Une plainte déposée

Les pompiers annoncent à France Bleu Provence qu'une plainte contre X a été déposée auprès de la gendarmerie ce mardi. Le SDIS précise que pour l'instant, le compte n'a toujours pas été repris et que "plus aucune action n'est possible", le contrôle de la page ayant été totalement perdu. Un signalement a également été fait auprès de Facebook.