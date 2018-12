Les pompiers en intervention dans le centre de Niort à cause d'une fuite de fioul à la CCI

Les pompiers ont été appelés vers midi ce jeudi 27 décembre pour une fuite de fioul dans la cave de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Deux-Sèvres.Tout le personnel a été évacué.

Niort, France

Les pompiers sont dans le centre-ville de Niort ce jeudi 27 décembre depuis ce début d'après-midi à cause d'une fuite de fioule dans la cave de la CCI. Une livraison de fioul était prévue ce jeudi matin et environ 200 litres de combustible se sont déversés dans la cave de la Chambre de Commerce et d'industries des Deux-Sèvres, place du Temple.

Tout le personnel a été évacué par précaution et à cause de l'odeur de fioul insupportable dans les locaux. La dizaine de pompiers en intervention doivent désormais aspirer les litres de fioul. Une vidange du bac de rétention de la CCI est prévue, en accord avec la direction.