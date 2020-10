Les pompiers gardois solidaires de leurs collègues à Lyon

Une délégation de pompiers gardois s'est rendue à Lyon ce mercredi, à l'appel du syndicat Sud, pour soutenir leurs collègues après l'agression d'un des leurs à la hache dimanche. Ce sapeur-pompier a été blessé à la tête d'un coup de hache, en voulant maîtriser un homme ivre à l'origine d'une bagarre dans un bar situé en face de sa caserne, selon le parquet.

"Être pompier dans le Gard, c'est risquer de se faire agresser au quotidien, raconte Nicolas Nadal, secrétaire départemental Sud pompiers. C'est recevoir des cailloux parce qu'on n'arrive pas assez vite. C'est récurrent et non stigmatisant, parce queça ne se passe pas que dans les quartiers, mais dans les villages, dans les centre villes. (...) il y a quelques jours encore, un camion venant de Fournès qui transportait une victime a pris un caillou à Nîmes, et a poursuivi sa route pour éviter d'être attaqué."

"C'est le monde à l'envers : notre métier, c'est d'aider les gens, c'est pas de lutter contre des violences urbaines. Je pense à tous nos sapeurs-pompiers, et notamment nos sapeurs-pompiers volontaires, qui donnent du temps pour la collectivité et aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Cet investissement n'est-il pas trop dangereux ?" Nicolas Nadal, secrétaire départemental Sud pompiers pour le Gard

Il attend des réponses concrètes de la part de la préfecture, sur la mise en œuvre d'actions proposées par le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Il y a des mesures très concrètes à mettre en place, ne serait-ce que des formations face aux violences qui sont notre quotidien. Être formé pour agir et réagir de la bonne manière".

Des protections aussi avec des renforts policiers ? Il y croit beaucoup moins : "C'est difficile pour nos collègues policiers qui ont eux-mêmes des manques d'effectifs criants, des véhicules vétustes. (...) D'ailleurs, on rencontre régulièrement nos collègues policiers, et il n'est pas dit qu'un jour on ne s'unisse pas dans nos luttes."