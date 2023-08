Les pompiers interviennent à la sucrerie d'Artenay suite à un dégagement de fumée

Ce lundi 7 août à 13 heures, un point de combustion avec un dégagement suspect de fumée a déclenché l'intervention d'une quarantaine de pompiers à la sucrerie d'Artenay appartenant au groupe Tereos, dans le Loiret. L'incident s'est produit sur une zone de chargement située près d'une chaîne de production de pellets, des granulés issus de la betterave, destinés à la nourriture animale.

Pour éviter toute propagation, ce dégagement de fumée a été rapidement signalé et des moyens importants ont été envoyés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Loiret. La sucrerie d'Artenay est un site classé Seveso seuil bas et donc considéré comme présentant un risque industriel, notamment en raison de la présence de silos et de produits inflammables issus de la transformation de la betterave.

En raison de la présence de la sucrerie, la ville d'Artenay bénéficie d'un plan communal de sauvegarde destiné à mettre les habitants en sécurité, en cas de menace importante. Il n'a pas été déclenché, aucun périmètre de sécurité n'a eu à être mis en place, il n'y a pas de victimes. L'entreprise a procédé à l'évacuation des pellets de la zone d'intervention. La chaîne de production n'était pas en activité à cette période de l'année.