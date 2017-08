Les pompiers à l'honneur pour leur courage le soir de l'attentat de la Promenade des Anglais

465 pompiers des Alpes-Maritimes on été décorés ce mercredi de la médaille de la sécurité intérieure pour actes de courage et de dévouement pour leur intervention le 14 juillet 2016.

La reconnaissance pour les pompiers, plus d'un an après l'attaque qui a fait 86 morts et 400 blessés sur la Promenade des Anglais.

465 sapeurs-pompiers azuréens ont été décorés de la médaille de la sécurité intérieure, pour acte de courtage et de dévouement. Ces femmes et ces hommes qui sont intervenus le 14 juillet 2016 ont reçu leur distinction dans les jardins du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

"C'est une journée importante pour nous, car après l'hommage national le 14 juillet dernier, ces médailles sont le signe de la reconnaissance des autorités pour le travail accompli cette nuit-là", a déclaré le commandant Olivier Pauletti, chef du poste de commandement installé ce soir-là sur la promenade des Anglais. En effet, lors de l'hommage ils avaient reçu une médaille à titres collectif, ce mercredi matin, chaque caserne a été récompensée pour son travail.

" Nous étions préparés "

"On a fait le maximum, on a sauvé beaucoup de gens, on était prêts car on s'était préparés après le Bataclan et pendant l'Euro-2016 et cette cérémonie clôture un peu, un an après, cette nuit terrible qu'on n'oubliera jamais et qui marque à jamais une vie d'homme ou de femme", a ajouté ce pompier niçois.

Tourner la page

Aujourd'hui, les hommes sont traumatisés, ils tentent de tourner la page. "Je leur ai demandé d'écrire le récit de leur nuit, de vider leur sac sur le papier, les images qu'ils ont en tête" raconte le lieutenant colonel Olivier Riquier qui a dirigé les opérations ce soir-là. "Aujourd'hui je garde des centaines de mots dans mon bureau, pour ne pas oublier et pour continuer à vivre".