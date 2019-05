Lamballe : les pompiers libèrent un nourrisson enfermé dans une voiture sur le parking d'un supermarché

Ce mardi 14 mai, les pompiers de Lamballe sont intervenus pour libérer un bébé âgé de 10 jours enfermé dans une voiture garée sur le parking d'un supermarché. Sa mère qui venait d'installer son enfant dans son siège-auto ne pouvait plus ouvrir les portes de la voiture.

Lamballe, France

La scène se déroule ce mardi 14 mai vers 15 h sur le parking d'un supermarché à Lamballe dans les Côtes d'Armor. Une maman installe son bébé dans son siège auto, ferme la portière et se dirige vers le coffre pour ranger ses courses. Sauf que... le coffre ne s'ouvre pas. Et les portières ne s'ouvrent plus !

La voiture garée au soleil

Sans doute un problème du système de déverrouillage de la voiture. Le nourrisson âgé de 10 jours est coincé dans la voiture garée au soleil.

Une vitre brisée pour libérer le bébé

Alertés, les pompiers de Lamballe interviennent rapidement et brisent une vitre pour libérer le bébé.