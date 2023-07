Les pompiers lorrains partent en renfort dans le Var face aux risques d'incendie

Vingt-deux pompiers de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont pris la route du Var, ce lundi 24 juillet pour une opération de prévention face aux risques d'incendie . Ce département du Sud de la France sera effectivement placé en vigilance orange pour des risques de feux de forêt à partir de mardi. "Cela fait partie de la solidarité nationale", explique le commandant Xavier Leroy du Service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.

Une opération de prévention de 5 jours

Une intervention qui permet aux effectifs lorrains de s'entraîner, "d'avoir de l'expérience sur les feux de forêt". Car avec le réchauffement climatique, le Nord-Est de la France n'est plus épargné. En effet la végétation est de plus en plus sèche, attisé par un vent de plus en plus puissant. "Actuellement, on a des feux qui sont de plus en plus présents mais qui restent avec des vitesses par exemple de propagation beaucoup moins rapides que dans le Sud. Ça forge l'expérience de nos personnels."

Ces renforts déployés dans le Sud de la France ne viennent pas diminuer "la réponse opérationnelle" des pompiers en Lorraine, selon Xavier Leroy, qui est aussi référent technique pour les feux de forêt dans le département 54. "Par chance, le risque baisse un peu chez nous, mais il faut qu'on reste vigilant". L'opération va durer cinq jours pour les pompiers lorrains.