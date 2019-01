Les pompiers mayennais en deuil : le chef d'un centre de secours est mort brutalement à l'âge de 37 ans

Le président et l'ensemble des membres de l'@udsp53 ont l'immense tristesse et un profond chagrin de vous annoncer le décès de notre ami et collègue l'ADC Jérémy Leroy, notre secrétaire général adjoint et animateur de la commission #social - Nous ne t'oublierons pas #RIPpic.twitter.com/Sddvflm9uB