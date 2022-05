Les sapeurs-pompiers de Dordogne ont mis en sécurité près de 200 personnes à Saint-Léon-sur-l'Isle ce vendredi matin, après une suspicion de fuite de gaz sur un chantier. Une école, un EHPAD et des habitations étaient à proximité.

Les pompiers mettent en sécurité 166 enfants et enseignants après une fuite de gaz en Dordogne

Les pompiers ont évacué 166 enfants et encadrants d'une école à proximité (photo d'illustration).

Les pompiers de la Dordogne ont du faire évacuer toute une école ce vendredi 6 mai en fin de matinée, après une suspicion de fuite de gaz en plein bourg de Saint-Léon-sur-l'Isle, entre Saint-Astier et Neuvic. L'appel a été donné vers midi moins vingt. Une vieille canalisation de gaz en cuivre a eu une fuite, pendant des travaux de voirie boulevard Jean Jaurès.

De grands travaux dans la "Cité nouvelle"

A proximité du chantier, une école maternelle et primaire, un EHPAD, et des habitations. Les pompiers ont eu du travail. Les pompiers ont mis en sécurité 166 enfants et encadrants, qui devaient se rendre au restaurant scolaire tout à proximité du lieu de la fuite. Sept résidents d'un EHPAD ont aussi été emmenés à l'arrière du bâtiment.

Selon le maire de la commune, c'est au moins la deuxième fois que les pompiers interviennent pour une fuite de gaz lors de ces travaux, qui visent à refaire toute la voirie de la "Cité nouvelle", ces maisons identiques d'un quartier de Saint-Léon-sur-l'Isle, parce que les canalisations sont très anciennes.