Les pompiers mobilisés pour un risque de pollution chimique à Perpignan

De nombreux moyens ont été déployés, ce mardi après-midi, dans la zone industrielle Saint-Charles à Perpignan: une vingtaine de pompiers et 3 camions de la cellule des risques technologiques et de la cellule contre les pollutions. L'alerte a été donnée vers 17 h 15 pour un risque de pollution chimique sur le site de la société Loc +, rue de Zurich. Il y avait une importante fuite d'huile qui aurait pu rentrer en contact avec un bidon d'acide et ainsi provoquer une réaction chimique importante.

Les pompiers sont arrivés à endiguer la fuite grâce à des sacs de terre avant de pomper la plus grande partie de l'huile répandue au sol. Il n'a pas été nécessaire d'évacuer les bâtiments environnants.