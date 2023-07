Les pompiers mobilisés pour un site industriel à Lédenon

Une intervention est en cours ce mardi matin dans le secteur de Lédenon et Meynes, dans le Gard, autour d'un site industriel. Selon les premières informations, il s'agit d'une usine de chlore a Lédenon. Elle a déclenché son plan opérationnel d’intervention, selon la Préfecture du Gard. Un périmètre de sécurité est mis en place autour du site : les routes départementales RD205 et RD502 sont fermés côté Sernhac, et la RD264 vers Comps.

Il s'agit de l'entreprise Hydrapro. Un incident s'est produit à l'intérieur du site.

Par mesure de sécurité, 114 personnes sont confinées : la plupart (90) des salariés de l'usine voisine de Vilmorin, mais aussi 4 habitants, dans un rayon de 800 mètres.

A 9h en direct sur France Bleu Gard Lozère, Le lieutenant colonel Michel Cherbetian, des sapeurs-pompiers du Gard, a fait un point complet sur la situation

