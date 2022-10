Les pompiers de l'Isère mobilisés sur l'incendie d'une maison à Têche

Les pompiers de l'Isère sont mobilisés depuis 22h30 le vendredi 30 septembre sur l'incendie d'une maison à Têche. La toiture et les combles ont entièrement brûlé mais quelques fumeroles sont encore sous surveillance.

Les pompiers se battent contre les flammes depuis près de 8 heures ce samedi 1er octobre à Têche (Isère). Une maison, située sur la départementale 1092, est en train de brûler. La toiture et les combles ont été entièrement détruits et des fumeroles persistent. Au plus fort des opérations, 42 pompiers ont été mobilisés.

Le propriétaire du logement a pu sortir à temps et n'a pas été blessé.