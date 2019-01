Les pompiers sauvent un cheval envasé à La Faute-sur-Mer avec un hélicoptère et un tracteur

Un cheval qui avait désarçonné sa cavalière s'est retrouvé en très fâcheuse position jeudi midi, envasé sur la pointe d'Arçay. Il a fallu toute l'ingéniosité des pompiers, l'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile et le tracteur municipal pour le sauver. Et il était moins une.

La Faute-sur-Mer, France

C'est un ostréiculteur qui a donné l'alerte, ce jeudi vers midi et demi, sur la pointe d'Arçay à La Faute-sur-Mer. En pleine marée basse, il aperçoit au loin sur l'étendue vaseuse un cheval embourbé. Il porte une scelle sur le dos, mais pas de trace de cavalier. L'ostréiculteur appelle immédiatement les secours.

Il fallait faire très vite, l'animal était vraiment à bout de force. Il avait la tête posé sur la vase tellement il était fatigué - un pompier

Quatre pompiers du groupe animalier du Sdis 85 arrivent, mais leur véhicule ne permet pas de s'engager sur la plage. Ils entament donc un périple de trois kilomètres à pied pour rejoindre l'animal. La plage est vaseuse et ils progressent lentement. Le cheval, à bout de force, n'en a plus pour longtemps. Les pompiers font alors appel au Dragon 17, l'hélicoptère de la sécurité civile basé à La Rochelle. L'hélico les embarque à mi-chemin et les dépose auprès du cheval, faisant gagner aux secours un temps précieux.

L'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile est venu aider au sauvetage. - DR

L'hélicoptère et le tracteur municipal utilisés pour sauver le canasson

Les pompiers tentent d'abord de dégager l'animal à bras d'homme. Sans succès. Ils pensent ensuite que le treuil de l'hélico va pouvoir dégager le cheval. Mais non. L'animal, un poulain de quatre ans, pèse 350 kg. Et le treuil de l'hélicoptère ne peut pas porter une telle charge. L'hélicoptère repart en direction de La Rochelle, pour aller chercher un équipement adapté.

On avait peur que le cheval se débatte pendant qu'on le tractait, ce qui l'aurait embourbé encore plus. Mais il était trop épuisé, donc il s'est laissé traîner jusqu'au bord et là, il s'est relevé et il a fait pipi. C'est bon signe, ça veut dire que les reins fonctionnent ! - un pompier

"En attendant, j'ai appelé un des employés municipaux pour lui dire de venir avec le tracteur de la commune", raconte un des pompiers. Cette fois-ci, ça marche. Les pompiers attachent l'animal avec des sangles, et le tracteur parvient à le dégager.

La propriétaire du cheval est retrouvée saine et sauve. Son canasson l'a désarçonnée à 5 km de là, avant de divaguer pendant une bonne demi-heure et de s'envaser. En tout, l'intervention aura duré près de trois heures.