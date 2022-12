Les pompiers sauvent un cheval tombé dans un puits à Laudun

Les sapeurs-pompiers du Gard ont sauvé un cheval qui avait chuté dans un puits de trois mètres de profondeur lundi 12 décembre. C'est sur la commune de Laudun que le cheval, laissé libre par son propriétaire dans le vignoble, a été retrouvé au petit matin dans une buse avec seulement la tête qui dépassait.

ⓘ Publicité

À l'arrivée des pompiers de Bagnols-sur-Cèze, l'animal était très affaibli et en hypothermie après avoir certainement passé la nuit dans le trou. Sur les conseils du vétérinaire équin, il a été décidé de le sortir le plus rapidement possible. La manœuvre a été facilitée grâce à la présence de l'USIA, unité spécialisée d'intervention animalière.