Les pompiers sauvent une vache à la dérive dans une rivière en Dordogne

Des pompiers de Charente-Maritime sur une rive, des pompiers de Dordogne sur l'autre, et quelques volontaires dans l'eau froide. Quatorze pompiers sont intervenus ce dimanche en début d'après-midi pour secourir une vache à la dérive dans la Dronne, entre Saint-Aigulin et La Roche-Chalais. L'animal a parcouru plusieurs centaines de mètres à pied et à la nage avant de regagner la terre ferme.

Des mouches dans les yeux

La limousine vit dans un pré qui longe la rivière du côté de Saint-Aigulin. Elle est certainement descendue près de l'eau pour boire, mais l'agriculteur qui s'occupe d'elle pense qu'elle a été aveuglée par des mouches, "très mauvaises pour les yeux cette année". C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée complètement dans l'eau. Il raconte qu'elle a dérivé sans avoir pied parfois.

Il a fallu que le propriétaire originaire de Gironde et un pompier entrent dans l'eau et la guident vers un petit passage, au niveau du camping municipal Le Méridien, à la Roche-Chalais. L'agriculteur raconte qu'elle était affolée et qu'elle ne voyait rien. Il a fallu que le propriétaire et les pompiers sortent des cordes et l'attrapent par les cornes.

Elle est finalement rentrée chez elle, en bétaillère.