Les pompiers se forment aussi à la conduite pour intervenir au plus près des incendies

Le convoi est impressionnant : six CCF, des camions citernes feux de forêt (d'au moins 13 tonnes !), alignés les uns derrière les autres, en pleine forêt de la Coubre, dans le sud de la Charente-Maritime. Mais pas de panique, mesdames et messieurs, ceci est un exercice. Au volant de ces engins tout terrain comme les appellent les pompiers, de jeunes soldats du feu, en formation. Dans le département, il y a trois sessions par an pour apprendre à manier ces gros véhicules, essentiels en intervention. Des moyens d'autant plus précieux en ces périodes de fortes chaleurs. Le risque de feu est très important en ce moment.

Intervenir au plus près peu importe le terrain

Pour cette session juste avant l'été, ils sont 12, beaucoup de garçons, la plupart pompiers volontaires. Pour s'inscrire, tous sont obligés d'avoir le permis poids-lourds ainsi qu'une formation d'équipier feux de forêt. Noémie, l'une des rares filles, en fait partie. Et elle semble à l'aise au volant de son CCF : "C'était l'occasion comme la saison des incendies approche. C'est très plaisant je trouve, il faut faire très attention, jauger, voir si ça passe..." Effectivement, n'imaginez pas les camions des pompiers lancés à toute berzingue dans la forêt comme sur un Paris-Dakar. Le décor y fait penser, mais les comparaisons s'arrêtent là.

Noémie, 25 ans, pompier volontaire, apprend à manier ce camion-citerne aux côtés de Florian, son formateur du jour. © Radio France - Lise Dussaut

Cet après-midi là, Noémie et ses collègues, chacun épaulé par un formateur assis côté passager (un peu comme une auto-école, mais sans les doubles pédales), doivent avancer sur une piste escarpée, entourée d'arbres, très sablonneuse, avec aussi parfois, des racines, des trous, des fossés, sur la route. Noémie doit par exemple hisser son engin sur une pente presque verticale, avant, une fois en haut... De devoir redescendre. Autant d'obstacles réalisés sans encombre. "Elle maîtrise" confirme son formateur, Florian.

Sécurité avant rapidité

Parfois, le chemin est si tortueux qu'il vaut mieux partir en reconnaissance. "Ah, là, je vois une racine, ok", mémorise Noémie. "Là, il est comment le sol ?" demande Florian. "On s'enfonce beaucoup", reconnaît la jeune femme. Autant d'informations qui lui permettent de savoir quoi faire une fois au volant : quelle vitesse, quelle puissance, etc. Un langage presque codé. "C'est très complexe, très technique, très spécifique", abonde le chef de la formation, Richard Arpin, également adjudant chef au SDIS 17 (Service départemental d'incendie et de secours). "Bien sûr, l'enjeu c'est d'aller vite, mais pas trop vite, détaille Florian. Ce qui est primordial, c'est que tout arrive en sécurité, le personnel, et le matériel."

Ce jour-là, l'exercice se fait en pleine forêt de la Coubre, l'une des plus importantes du département, très exposée aux incendies. © Radio France - Lise Dussaut

Si toutes les spécialisations sont importantes, celle-ci l'est tout particulièrement : "Sans eux, on ne pourrait pas aller sur certains sinistres. Ce sont eux qui nous emmènent au plus près", reconnaît Richard Arpin. La formation dure cinq jours. "Une première journée théorique, ensuite six sorties avec les véhicules, avec à chaque fois une piste différente, dont une sortie de nuit. Et le vendredi, c'est l'examen", développe Florian. Si Noémie le réussit, elle sera ensuite opérationnelle pour intervenir cet été sur les éventuels feux de forêt dans le département. La Charente-Maritime compte près de 90 véhicules comme celui conduit par la jeune femme. _"Ce qui est beaucoup pour un territoir_e, avoue Richard Arpin. C'est parce qu'ici nous sommes particulièrement exposés à ce risque."