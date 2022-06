Les pompiers toujours mobilisés pour éteindre l'incendie qui a ravagé 215 hectares de pins à Saint-Justin

Au lendemain du départ d'incendie sur les communes de Saint-Justin, Vielle-Soubiran et Saint-Julien d'Armagnac, soixante trois sapeurs-pompiers des Landes étaient toujours sur place pour éteindre les flammes ce lundi 20 juin 2022. L'incendie est maîtrisé selon les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus et qu'il baisse en intensité. Le feu a parcouru 215 hectares de pins. Pour l'éteindre et surtout pour limiter les risques de reprises, les pompiers des Landes utilisent plusieurs méthodes préventives.

Incendie de Saint-Justin - Reportage Copier

Le feu a parcouru 215 hectares de pins entre Saint-Justin, Vielle-Soubiran et Saint-Julien d'Armagnac. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Quelque part au milieu des pins calcinés, un bulldozer s'active. "C'est de l'humus. Si on enlève pas cette surface, le feu va continuer à gagner" explique l'adjudant-chef Eric Taris. Le rôle du bulldozer est de créer un pare-feu en remuant dessus, dessous, cet humus très sec, par endroit fumant, aux pieds des pins brûlés par l'incendie.

Le bulldozer est chargé de remuer l'humus d'où peuvent repartir les flammes, puis de créer une zone tampon, sableuse entre les fumeroles et la forêt encore saine. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En résumé, il coupe l'herbe sous le pied aux flammes et fumeroles en créant une zone tampon sableuse entre la partie incendiée, et la partie encore saine de la forêt. "Il s'agit de bien supprimer la végétation pour que l'incendie ne gagne plus. Là, le feu, il ne pourra plus passer parce qu'il y a du sable, il n'a plus rien à manger" détaille l'adjudant-chef Eric Taris.

Le bulldozer doit créer une zone tampon sableuse entre la partie incendiée, et la partie encore saine de la forêt. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une fois le bulldozer passé, des camions-citernes arrivent, les pompiers arrosent alors à grandes eaux l'humus sur plusieurs centimètres de profondeur. Il s'agit de l'humidifier au maximum pour éviter que le feu ne reprenne et ne se ravive au contact d'un humus extrêmement sec et inflammable.

Les pompiers arrosent abondamment les limites entre zone touchée par l'incendie et zone sèche pour limiter les reprises et risque de propagation. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En complément, les pompiers vont aussi ... mettre le feu ! Il s'agit de rectifier la lisière, de soigner en quelques sortes le mal par le mal. "Après le passage du bulldozer il va quand même rester deux à trois mètres de verdure" explique le capitaine Alexandre Bourmaud, à la tête du Centre Opérationnel de Secours, qui poursuit _"pour avoir un véritable passage à sable blanc et éviter que le feu ne reprenne entre la verdure et la lisière, on brûle le vert "_détaille-t-il.

Les sapeurs-pompiers brûlent volontairement les abords des zones sinistrées pour créer des zones tampons et ainsi limiter les risques de reprises. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La lutte pourrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour venir entièrement à bout de l'incendie et éliminer tout risque de reprises. Au total 240 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'incendie, avec notamment des renforts de Gironde et du Lot-et-Garonne, ces derniers sont rentrés, tout comme l'avion Dash qui a procédé à des largages le dimanche.

Attention si vous circulez dans le secteur. La départementale 933 est toujours coupée entre Estigarde et Saint-Justin, une déviation est mise en place par Créon d'Armagnac.