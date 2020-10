Les pompiers visés par des tirs d'arme à feu à Mons-en-Baroeul, le RAID intervient

Les pompiers de la caserne de Lille-Bouvines sont choqués ce mercredi soir. Ils ont été appelés pour un feu de voiture rue Lamartine à Mons-en-Baroeul vers 20h30 mais l'intervention a mal tourné. Alors qu'ils tentaient d'éteindre les flammes, les pompiers ont essuyé "plusieurs tirs d'arme à feu émanant du propriétaire" rapporte le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord (SDIS 59).

Intervention du RAID, pas de blessé

Les pompiers ont alors reculé et le RAID (unité d'élite de la police) est intervenu. L'opération a débuté entre 21h et 21h30 et s'est terminé vers 23h ou 23h30, précise la préfecture du Nord. L'homme a été interpellé.

Aucun sapeur pompier n'a été blessé ce mercredi soir. Le directeur de cabinet du préfet du Nord s'est rendu à Mons-en-Baroeul, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique est allé rencontrer les pompiers à la caserne Bouvines de Lille.