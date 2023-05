Les portraits de deux disparus de la commune accrochés au fronton de la mairie d'Échirolles

Depuis cette fin le vendredi 5 mai, une banderole en façade de la mairie d'Échirolles, rappelle de ne pas oublier deux hommes, deux trentenaires de la commune, qui ont disparus depuis plus de 10 ans. Nicolas Suppo a disparu sans laisser de trace en septembre 2010 à l'âge de 30 ans en sortant de son travail, et Malik Boutvillain , 32 ans, parti faire un footing dont il n'est jamais rentré le le 6 mai 2012.

ⓘ Publicité

Pour réclamer un changement de magistrat et des investigations nouvelles

Au-delà de la lutte contre l'oublie, les deux familles sont aussi exaspérées par l'attitude des services d'enquête et de la justice dans ces affaires de disparitions de majeurs. Elles se battent pour que les enquêtes soient plus efficaces dans les premières 48h, que les enquêteurs soient plus impliqués dans la recherche d'adultes disparus, que la justice entende les familles, que la prescription n'existe plus dans ces affaires et pour que le dossier soit transmis à la cellule "cold case", les affaires non résolues, de la gendarmerie de l'Isère. Le 10 mai elles ont également rendez-vous devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble pour défendre "un dessaisissement" des magistrats actuellement en charge de leur dossier.

Badra et Adeline, des mamans qui "ont mal" et craignent de disparaitre sans jamais savoir ce que sont devenus leurs enfants © Radio France - Laurent Gallien

Un affichage de leur disparu qui est "essentiel" selon la maman de Nicolas Suppo

En termes d'indices, la banderole de la mairie d'Échirolles n'apportera vraisemblablement pas de témoignages nouveaux mais l'important n'est pas là. Le symbole est par contre essentiel. "Qu'est-ce que je peux faire de plus, explique Dalila, une des sœurs de Malik, pour montrer à la justice qu'on n'est pas tous seul, qu'on a toute une ville qui nous soutient et que ce n'est pas possible de laisser les familles comme ça". Adeline, la maman de Nicolas Suppo confesse pour sa part que "ça fait du bien" et que "ce qui fait du bien aussi c'est de voir le soutien de la mairie d'Échirolles et de tous les gens qui sont là". Des gens qui eux "écoutent et nous entendent".

loading