"On nous met des clous et des pieux dans la forêt" dénonce un collectif de pratiquant du VTT dans les Vosges

La grosse colère des usagers du VTT du massif des Vosges. Ils viennent d'envoyer une lettre ouverte à la ministre des sports, Roxana Maracineanu. Ils sont furieux, notamment, contre l'association SOS Massif des Vosges. Une association qui dénonçait il y a quelques jours dans les médias la trop forte présence selon elle des vététistes sur certains sentiers, et proposait d'en interdire la pratique en certains points.

"Toute l'expérience que l'on a concernant les VTT, l'attitude des VTT enduro notamment, c'est que dès qu'il y a une piste, c'est bien plus drôle de passer à côté de la piste. Cela ouvre la voie à des pratiques sauvages qui ont pour effet de raviner et de détruire complètement le sol forestier" estimait Dominique Humbert, le président de SOS Massif des Vosges sur France Bleu Alsace il y a quelques jours.

La "communauté VTT du Massif des Vosges" a donc lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 10.000 signatures. Dont celle de Julien Absalon, double champion olympique de VTT. Car pour les vététistes, la cohabitation avec les autres usagers du massif est au contraire apaisée.

Des pieux et des clous plantés au sol

Les pratiquants de ce sport affirment même participer à l'entretien des massifs. Ils en donc marre d'être stigmatisés, pointés du doigt et même visés par des actes parfois agressifs raconte Maxime Mouget mécanicien à Dessenheim et membre du collectif des vététistes du massif des Vosges Alsace. "La communauté VTT cela fait quelques années qu'elle est silencieuse. Nous travaillons dans l'ombre sur l'entretien des sentiers. On retrouve pourtant énormément de pièges en forêt : des pieux, des clous plantés au sol pour abîmer le matériel. Ou même des câbles tendus pour blesser les personnes. Donc on prend la parole pour dire que nous sommes dans une logique bienveillante au niveau de notre sport. On ne comprend pas pourquoi nous sommes stigmatisés" estime Maxime Mouget.

Et il insiste : "Quand on lit dans la presse que les vététistes sont des fous qui foncent et provoquent des blessures sur les personnes âgées etc... On s'insurge. Pour nous c'est du folklore, on n'a jamais vu ça, voir ces choses écrites dans la presse, cela nous révolte" dit-il. Il estime d'ailleurs que la pratique du VTT se fait en toute convivialité avec les autres usagers du massif. "Alors on en a marre d'être attaqués par des associations écologistes extrémistes" dit le responsable.

Les pratiquants du VTT dans les Vosges espèrent maintenant interpeller les politiques. Pour qu'ils proposent des aménagements et des règles claires.