Les premières condamnations à Niort après les violences urbaines

Dans les Deux-Sèvres, les interpellations se sont multipliées ces derniers jours après les violences urbaines de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 à Niort, quartier du Clou-Bouchet consécutives à la mort de Nahel, tué par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer en région parisienne. Si la plupart des mis en cause, des mineurs principalement, sont convoqués ultérieurement devant la justice, deux premiers procès se sont déroulés ce jeudi 13 juillet, en comparution immédiate.

ⓘ Publicité

"J'ai voulu suivre le mouvement"

Une jeune Niortaise de 22 ans au casier judiciaire vierge a été envoyée en prison pour deux mois, elle écope également de quatre mois avec sursis. Il lui était reproché d'avoir notamment volé dans trois magasins : des paquets de cigarettes dans un bar tabac de la galerie commerciale du Carrefour, des bonbons et trois canettes de boisson dans une boulangerie ainsi qu'une boite au McDonald's avec à l'intérieur quelques euros, des dons pour aider les parents d’enfants hospitalisés. Elle qui a expliqué avoir cette nuit-là voulu "suivre le mouvement".

Lui pourra effectuer sa peine ferme sous bracelet électronique. Un jeune homme de 25 ans écope d’un an de prison dont six mois ferme. Condamné pour avoir notamment dégradé la porte du bar-tabac qui a ensuite été pillé. "Je suivais le bruit", raconte le Niortais pour expliquer sa présence dans la galerie commerciale, lui qui est devenu aveugle après un accident. Il évoque aussi la mort de Nahel. "La police tue, alors pas tous les policiers. Même à Niort il y a des policiers qui sont violents", justifie le prévenu à qui la procureure répond que "en démocratie il y a d’autres moyens d’expression, à commencer par le droit de vote" et qu'à Niort aucune plainte n'a été reçue par le parquet pour des violences policières. Tous les deux ont également interdiction de paraître au Clou-Bouchet.