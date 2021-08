Les premières voitures-radar arrivent en Charente

Depuis lundi, les premières voitures-radar circulent sur les routes charentaises. Conduites par des particuliers salariés par des entreprises privées, les voitures-radar sont chargées de contrôler la vitesse des véhicules, notamment les voitures qui les doublent ou qui les croisent, et elles peuvent circuler 24h sur 24 et sept jours sur sept. Les radars sont conçus pour cibler les grands excès de vitesse : la marge technique étant de 10 kilomètres/heure pour les limitations de vitesse inférieures à 100 kilomètres/heure et de 10% pour les limitations de vitesse supérieures à ce seuil. En Charente, plus de 87 accidents, dont 10 mortels, ont été enregistrés depuis le début de l'année.