Les prisons de Metz et Sarreguemines bloquées après l'agression de Condé-sur-Sarthe

En Moselle, les prisons de Metz et Sarreguemines ont été partiellement bloquées ce jeudi matin. A Metz, une soixantaine d'agents selon le syndicat UFAP ont bloqués les extractions (entrées et sorties de détenus) entre 6h et 11h mais ils n'ont pas bloqué l'accès au parloir pour les familles. Le syndicat attend maintenant le prochain rendez-vous avec la ministre de la justice, Nicole Belloubet, pour voir quelle suite à donner à leur mouvement, après l'agression de deux surveillants pénitentiaires par un détenu radicalisé le Mosellan Michael Chiolo mardi à Condé-sur-Sarthe. "Nous avons voulu montrer à la ministre que nous avions la capacité de nous mobiliser malgré les menaces de sanctions", déclare Faouzid Kolli, représentant du syncidat UFAP.

A la prison de Sarreguemines, une dizaine d'agents sont toujours présents devant l'établissement jusqu'en début d'après-midi devant l'établissement selon la CGT, qui prévoit de reconduire les blocages dès demain matin 6h. "Nous avons faut un blocage filtrant, en laissant rentrer les familles", explique Alfred Sarek, délégué régional CGT. Au centre pénitentiaire de Metz, le syndicat FO envisage d'autres actions ce vendredi, comme une prise de poste retardée.

L'an dernier, un mouvement de grève massif avait agité les prisons françaises, là aussi après l'agression de surveillants pénitentiaires par un détenu en Corse. Les syndicats pénitentiaires réclament l'application des mesures actées par le gouvernement après leur grève de 2018, comme la mise en place systématique de quartiers séparés dans les établissements pour les détenus radicalisés.