Les prisons de Moselle débordent toujours

Le nombre de détenus en France a de nouveau atteint un niveau record en décembre : 72.836 personnes incarcérées, selon les données statistiques publiées ce mercredi par le ministère de la Justice, soit une densité carcérale de 120%, contre 115,2% il y a un an. Un record.

Et la Moselle s'inscrit pleinement dans cette tendance de surpopulation carcérale. Selon le document du ministère, la maison d'arrêt de Metz-Queuleu affichait en décembre un taux d'occupation de 128,3%. Elle détenait 517 personnes pour 403 places. La proportion est plus élevée encore à Sarreguemines, avec un taux de 139,4%, soit 99 détenus pour 71 places.

Pas une surprise

"Ce n'est pas une surprise. Depuis de nombreuses années, la maison d'arrêt de Sarreguemines bat des records" commente avec fatalité Alfred Sarek, délégué CGT pour le personnel pénitencier qui pointe un problème spécifique aux maisons d'arrêts et qui souligne que les conditions d'incarcérations des détenus sont "étroitement liées à nos conditions de travail." Cette surpopulation pose, selon Alfred Sarek de nombreux problème, tant pour l'accueil des détenus que pour l'organisation de leur détention : cantine, organisation des parloirs, extractions, sécurité... "Vous prenez un bus de 50 place et vous mettez 80 bonhommes dedans, même avec tous les efforts, on est serré, on est à l'étroit et c'est compliqué." D'autant plus, ajoute le délégué syndical, qu'il manque actuellement cinq agents à la maison d'arrêt de Sarreguemines.