Les prisons recrutent 1000 surveillants, surtout en Île-de-France

L'administration pénitentiaire recrute encore 1000 surveillants de prison et les candidats ont jusqu'à mardi soir pour postuler. Vu l'importance des besoins, trois quarts d'entre eux travailleront en Île-de-France. Reportage à la maison d'arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis

J-2 pour postuler au concours de surveillant pénitentiaire! A grand renfort d'affiches dans le métro, sur les bus ou dans la rue, qui montrent le portrait d'un surveillant de prison et ce slogan "fier de servir la justice", l'administration pénitentiaire tente de séduire les candidats au concours de surveillant. La campagne de recrutement se termine demain ce mardi 12 décembre avec 1000 postes à pourvoir. 2500 surveillants en tout seront recrutés sur l'année 2017

300 postes de surveillants attendus dans les prisons franciliennes d'ici le mois de juin

Les besoins sont énormes notamment en Île-de-France, dont les établissements accueillent traditionnellement trois quarts des jeunes surveillants sortis de l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP). On estime à environ 300 le besoin de surveillants dans les prisons franciliennes d'ici juin 2018, date à laquelle devrait rouvrir la prison de la Santé à Paris, après travaux.

Le problème, c'est que le métier attire peu. Alors l'administration tente de redorer son image. Vendredi 8 décembre, la direction de la maison d'arrêt de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, organisait une cérémonie de mise à l'honneur des personnels.

A Villepinte, une agression sur un surveillant "tous les trois à quatre jours"

Comme chaque année désormais, dans le gymnase de la prison les surveillants méritants sont récompensés. "C’est un métier qui n’est pas forcément valorisé, il faut changer son image" reconnaît Guillaume, surveillant, qui a participé à un petit clip vidéo projeté dans la salle.

Reportage à Villepinte lors de la cérémonie de mise à l'honneur de surveillants pénitentiaires Copier

Dans cette maison d'arrêt les conditions sont difficiles : 200% d'occupation au printemps dernier, une agression sur un surveillant se produit tous les trois à quatre jours, selon les chiffres avancés par la directrice d'établissement.

"Il est rare de faire ce métier par vocation" reconnaît Guillaume surveillant pénitentiaire Copier

Sécurité de l'emploi et métier "humain"

Malgré cela, les agents défendent leur métier. "Ce qui est bien c’est qu’on peut faire carrière" avance Loïc, devenu lieutenant, après 12 ans comme simple surveillant : "on encadre les agents, alors on souffre d’un manque de personnels, c'est vrai et cela se ressent sur les horaires mais c’est un métier super intéressant, car on gère de l’humain".

Ce qui a motivé la plupart d'entre eux, c'est "la sécurité de l'emploi", d'autant que beaucoup cherchent ensuite à quitter la région parisienne. "Je ne suis pas natif d’ici mais du Nord dela France ,mon but c’est de repartir et de rejoindre ma famille" explique Jacques (prénom modifié), 27 ans, et quatre ans passés à Villepinte.

Des difficultés pour fidéliser

"La fidélisation" c'est l'un des problèmes pointés par Erwann Saoudi, délégué du syndicat FO pénitentiaire. Pour lui d'énormes efforts sont encore à faire pour susciter des vocations. Il dénonce "le sous effectif chronique, la surpopulation".

"On ne grandit pas en disant 'plus tard je veux être surveillant pénitentiaire', tout comme je n’ai pas dit ‘moi plus tard je veux être directrice de prison'" reconnaît Léa Poplin la directrice de la maison d'arrêt, consciente des difficultés, mais qui veut revaloriser le métier "basé sur l’humain avec les collègues, avec les détenus, des publics qui sont difficiles". Pour elle, "c’est une très grande fierté de se dire qu’on oeuvre pour que les gens sortent meilleurs qu’ils ne soient rentrés".

Pour postuler au concours, l'administration pénitentiaire renvoit sur une adresse unique : www.devenirsurveillant.fr