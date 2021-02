Les prisons vendéennes comptaient 142 détenus, au 1er janvier, selon les données du ministère de la Justice publiées, ce lundi, pour 78 places. Avec un taux de remplissage proche de 180%, les maisons d'arrêts de La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte font partie des plus surpeuplées de France.

Les prisons vendéennes parmi les plus surpeuplées de France

Les prisons de Vendée occupent le haut du classement français en terme de surpopulation carcérale. Avec 142 détenus pour seulement 78 places opérationnelles, les maisons d'arrêts de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte accueillent pratiquement deux fois plus de détenus que le nombre de places disponibles. Cet engorgement des maisons d'arrêts se vérifie également en Loire-Atlantique, où le quartier de la maison d'arrêt de Nantes 628 personnes écrouées alors qu'il ne dispose que de 570 places.

628 détenus à Nantes pour 570 places

D'après les données statistiques du ministère de la Justice publiées, ce lundi, 62.673 personnes étaient détenues dans l'hexagone, un nombre légèrement inférieur par rapport au mois de décembre 2020. La densité carcérale dépasse néanmoins les 100% pour s'établir à 103,4%, au premier janvier. Ce taux de remplissage est même supérieur dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les prisonniers en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines. Elle est supérieure ou égale à 120% dans environ un tiers des établissements, et atteint 193% à Nîmes ou 184,6% à La Roche-sur-Yon et 179,5% à Fontenay-le-Comte.

Ce surpeuplement des maisons d'arrêts contraint quelque 688 détenus à dormir sur un matelas par terre contre 422 en juillet dernier. Si à Nantes, la densité du quartier de la maison d'arrêt est inférieure à celle observée en Vendée, elle reste néanmoins préoccupante avec un taux de surpopulation de 110,2%.