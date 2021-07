Les procès font leur retour à Gien grâce aux "audiences foraines"

C'est le retour des audiences correctionnelles, à Gien. Plus de 10 ans après la fermeture du tribunal d'Instance, ce lundi est organisée une audience foraine. Le principe est simple, et fait écho à Lagardère : "si tu ne viens pas à la justice, la justice ira à toi".

Tout un symbole : alors que le tribunal d'instance de Gien a fermé en 2010, après une réorganisation de la carte judiciaire, le tribunal correctionnel fait son retour, ce lundi, via une "audience foraine". Concrètement, la salle des mariages de la mairie va être aménagée pour accueillir les procès. Une quinzaine de dossiers doivent passer dans la matinée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une procédure de plaider coupable. Ceux pour lesquels il n'y aurait pas d'accord seront jugés dans l'après-midi.

La salle des mariages va être transformée en salle d'audience. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Il y avait un besoin de revenir en termes judiciaires à Gien parce qu'on constate que beaucoup des gens qui habitent dans ces territoires renoncent parfois à une action en justice parce que pour eux, c'est trop compliqué de venir à Montargis. De la même façon, en terme de présence aux audiences, on constate que plus on va convoquer les gens près de chez eux, plus ils viendront pour avoir ce rendez-vous judiciaire, pour aller voir le juge. Notre objectif, c'est en effet de rapprocher la justice de la population pour faire en sorte que les gens soient présents et se sentent aussi peut être mieux compris parce qu'on les juge et bien là où ils vivent et dans les conditions dans lesquelles, en effet, ils vivent au quotidien", souligne le Procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial.

Des audiences tous les deux mois

"C'est un grand projet de justice de proximité, en effet, pour réimplanter la justice à Gien et on va le faire de façon durable, c'est-à-dire que là, on a ce lancement au niveau des audiences pénales le 5 juillet et ensuite, tous les deux mois, il y aura une audience qui se tiendra à Gien dans les mêmes conditions."

Francis Cammal, le maire de Gien. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Un retour bien vu par Francis Cammal, le maire de Gien. Le juge des enfants et le juge des tutelles le faisaient déjà, mais c'est une première pour un jugement en correctionnel. "Les giennois ont été très, très déçus de voir partir le tribunal d'instance. Lorsque le justiciable doit se rendre à Montargis ou Orléans, c'est toujours un peu compliqué puisque même si on n'est qu'à 35 km de Montargis, on a aussi ici des problèmes de mobilité, donc les gens qui ne se déplacent pas", confirme l'élu de Gien.

"Et puis, ça permet aussi d'accélérer les procédures. Lorsque nous pouvons rendre un jugement en local, ça permet de rendre des jugements avec beaucoup plus de rapidité. C'est un symbole. C'est important qu'il y a un sentiment de sécurité quelque part, cela rassure le fait de pouvoir rendre des audiences à Gien, c'est bien perçu, en tout cas par les habitants."