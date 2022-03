À l'occasion de la journée d'hommage aux victimes du terrorisme, la ville de Metz a rendu hommage à Marie et Mathias, deux Mosellans tués au Bataclan le 13 novembre 2015. Un important devoir de mémoire selon leurs proches.

Les proches de Marie et Mathias participent à la journée d'hommage aux victimes du terrorisme à Metz

Dépôt de gerbes devant le monument rendant hommage à Marie et Mathias.

Une cérémonie commémorative a été organisée ce vendredi à Metz, à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Les familles de Marie et Mathias étaient présentes. Ces deux jeunes Messins, en couple, ont été tués au Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015. "Un président d'association de victimes m'avait dit, peu après les attentats, que dans cinq ans, on nous aurait oublié. C'est pour ça que c'est important de continuer", confie Jean-François Dymarski, le papa de Mathias.

Jean-François Dymarski et Béatrice, la maman de Marie, devant le monument. © Radio France - Arthur Blanc

Aux côtés de Béatrice, la maman de Marie, il a donc tenu à déposer des fleurs auprès du monument qui leur rend hommage, place Jeanne d'Arc. "Les deux M de Marie et Mathias forment des cœurs", décrit le papa endeuillé. Une forme qu'il apprécie et qui lui rappelle son fils, à chaque fois qu'il vient se recueillir, chose qu'il fait très régulièrement. "Et les jambes des deux M se croisent, parce qu'ils marchent ensemble, ils continuent d'avancer", dit-il les larmes aux yeux.

Aller-retour avec Paris

Un devoir de mémoire rendu encore plus important en ce moment, alors que le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris, avec une décision attendue en juin. "On a été bien accueilli, avec une psy si on avait besoin", décrit Jean-François Dymarski. Même si, malheureusement, "il n'y a eu aucune excuse de la part des accusés", regrette-il. Mais il continuera de les attendre jusqu'à la fin du procès, quitte à effectuer des aller-retours très réguliers vers la capitale.