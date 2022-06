Procès Reiser : les proches de Sophie Le Tan, une famille dévastée par la douleur

Une grande tristesse et beaucoup d'émotion ont envahi la salle d'audience de la cour d'Assises du Bas-Rhin ce mercredi pour le troisième jour du procès de Jean-Marc Reiser. Après une journée consacrée à la personnalité de l'accusé, où ses anciennes compagnes ont décrit un homme violent et inquiétant, le tribunal a entendu les proches de Sophie Le Tan.

A la barre, une famille dévastée est venue raconter le calvaire traversé et le trou béant laissé depuis la disparition de Sophie, mais aussi sa colère et son dégoût de Jean-Marc Reiser, un accusé qui jusqu'ici n'a jamais demandé pardon.

Les proches de Sophie Le Tan ont raconté leur douleur au 3e jour du procès de Jean-Marc Reiser © Radio France - Emilie Pou

Une mère dévastée

Elle a craqué le premier jour du procès et s'est évanouie au bout d'un quart d'audience, mais aujourd'hui, la mère de Sophie Le Tan est bien là. En larmes, elle raconte sa douleur. Elle parle en vietnamien, d'une voix très basse, s'essuie les yeux et continue. Dans la salle, beaucoup écoutent, eux aussi les yeux embués. Même Jean-Marc Reiser dans son box, s'essuie les yeux avec un mouchoir.

La maman décrit l'absence de sa fille, mais aussi le vide qui s'est creusé depuis dans la famille.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La mère de Sophie Le Tan ne comprend pas pourquoi les recherches n'ont pas débuté tout de suite, alors qu'elle était allée à la police. Au bout d'un quart d'heure, elle rejoint sa place en titubant. Son interprète explique qu'elle ne veut plus parler.

Je demande justice pour Sophie - le père de Sophie Le Tan

"C'est une souffrance énorme pour la famille. C'est comme un feu qui brûle tous les jours et qui ne s'arrête pas". Quand le père de Sophie Le Tan s'avance à la barre, c'est aussi l'immense douleur qui transpire de ses paroles. Il laisse libre cours à sa colère et demande justice. Pour lui, Reiser est "un homme dangereux, qui a un passé terrible". Un assassin qui a prémédité son acte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le père rappelle que la famille n'a toujours pas reçu de message de pardon de Jean-Marc Reiser.

Il n'y a plus de joie, on ne trouve plus le moyen d'être heureux - Sylvie Le Tan

Très émue, la sœur de Sophie Le Tan s'approche à la barre. Les deux sœurs étaient très liées. Elles avaient une relation fusionnelle. Elle cherche ses mots et raconte avec beaucoup d'émotion, la place centrale que Sophie occupait dans la famille. Elle explique aussi que l'inquiétude est venue très vite ce 7 septembre : "Même les première heures je me suis inquiétée, car ce n'était pas dans sa personnalité de ne pas nous contacter, nous prévenir".

On sent aussi, comme une sorte d'écœurement face à la version avancée par Jean-Marc Reiser.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Son frère Philippe, confirme lui aussi que Sophie était très prudente, notamment vis à vis des personnes qu'elle ne connaissait pas.

Laurent, le cousin de Sophie explique les mois de recherche, l'espoir de la retrouver, puis le choc quand les premières traces ADN ont été découvertes sur la scie que Jean-Marc Reiser entreposait dans sa cave.

Les articles clés pour comprendre l’affaire Sophie Le Tan