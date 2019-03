Les proches de Zineb Redouane manifestent pour obtenir justice

Marseille, France

Les proches de Zineb Redouane réclament toujours justice, près de 3 mois après sa mort. Le 1er décembre 2018, peu avant 19h, alors que des manifestations se déroulent sur la Canebière, elle tente de fermer ses volets, au quatrième étage d'un immeuble de la rue des Feuillants, quand elle reçoit un projectile au visage, une grenade lacrymogène.

Samedi, des proches de la victime, dont sa fille Milfet qui avait fait le voyage depuis Alger, ont déposé des fleurs devant l'immeuble où elle vivait, au coin de la Canebière. "On n'oublie pas et on cherche toujours la vérité jusqu'à ce que justice soit faite", a déclaré Milfet Redouane, 42 ans, très émue, vêtue d'un T-shirt et arborant un pendentif ornés du portrait de la victime. "Il est trop tôt pour savoir quelles sont les responsabilités, une enquête est en cours et il ne faut pas précipiter les choses" ajoute-elle. Mais elle craint que le cas de sa mère soit oublier parmi les nombreuses victimes de violences policière pendant le mouvement des gilets jaunes.

Une information judiciaire a été ouverte à Marseille pour recherche des causes de la mort et est toujours en cours selon le procureur de la République de Marseille.