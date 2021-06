Les procureurs de Franche-Comté demandent des moyens pour lutter contre les violences conjugales

"Nous ressentons comme une injustice le fait d'être systématiquement vilipendés et mis en cause lorsqu'un dysfonctionnement se fait apparaître" explique Emmanuel Dupic, procureur de la République de Vesoul, et signataire d'un communiqué de presse dénonçant ce lundi le manque de moyens mis à la disposition des parquets pour lutter contre les violences conjugales. Plusieurs procureurs en France ont écrit ce communiqué, dont ceux de Montbéliard et de Belfort.

Les violences conjugales représentent un déferrement sur trois devant le palais de justice de Vesoul

Ainsi Emmanuel Dupic, procureur de Vesoul joint par France Bleu Belfort Montbéliard, réclame la nomination "d'assistants spécialises pour nous aider sur ce contentieux qui est devenu malheureusement un contentieux de masse". Ainsi le magistrat précise que, rien qu'en Haute-Saône, "un détenu à la maison d’arrêt sur trois l'est pour des violences conjugales".