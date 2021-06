Les procureurs de Grenoble et Vienne poussent un coup de gueule sur la gestion des violences conjugales

Plusieurs procureurs de France ont publié un communiqué de presse commun, ce lundi, pour affirmer l'implication totale des parquets dans la lutte contre les violences conjugales. La justice est visée après ses féminicides en France. Éric Vaillant et Audrey Quey demandent plus de moyens.

"Les procureurs et leurs équipes mettent en œuvre chaque jour de multiples actions pour lutter contre ce fléau", rappelle tout de suite Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble au sujet du traitement des cas de violences conjugales. Avec sa consœur Audrey Quey à Vienne et d'autres procureurs de France, ils demandent plus de moyens pour en faire encore plus, et ainsi éviter des ratés comme à Mérignac (Gironde) ou Hayange (Moselle). Deux hommes récidivistes ont tué leurs anciennes compagnes dans la rue alors qu'ils n'auraient pas du les approcher.

"Comme si le fantasme d'une société sans meurtre et sans violences était possible" - Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble

Le chef du parquet grenoblois s'exaspère d'une situation où certains visent la justice, "sur fond de dysfonctionnements et défaillances du système", écrit encore le procureur. "La lutte contre les violences conjugales est une des priorités majeures des procureurs de la République", dit encore Eric Vaillant, qui balaie toute accusation de laxisme.

Sans moyens supplémentaires, impossible d'en faire plus

Depuis le début de l'année, pas moins de dix circulaires de politiques pénales ont été envoyées aux parquets sur les cas de violences au sein de la famille. Éric Vaillant rappelle les nombreuses actions menées par son parquet (meilleur traitement des signalements, adaptation et évolution des situations ou encore amélioration du traitement judiciaire des incidents) sur ces dossiers mais demande plus de moyens pour en faire plus.

"Il faut poursuivre le recrutement de magistrats. (...) Pour remplir toutes ses missions, lutter contre toutes les formes de délinquance (...), améliorer les délais de jugement, le parquet de Grenoble, aujourd'hui composé de 14 magistrats, procureur compris, aurait besoin de deux parquetiers supplémentaires", détaille Éric Vaillant, qui demande aussi l'arrivée de plus d'assistants et juristes spécialisés pour s'occuper à 100% des dossiers de violences conjugales.